Grünpflege in Nettetal : Verwaltung lässt Hecken auf drei Friedhöfen stutzen

Nettetal Ab Ende August werden die Friedhofshecken auf drei Anlagen in der Stadt Nettetal geschnitten. Was Grabpfleger jetzt wissen müssen.

Ab Ende August werden die Friedhofshecken auf drei Anlagen in der Stadt Nettetal geschnitten. Dies teilte jetzt die Stadtverwaltung mit. Auf dem Plan stehen derzeit die Hecken auf den Friedhöfen in Hinsbeck, Leuth und Schaag. Es werde frühzeitig begonnen, weil der Rückschnitt einige Wochen Zeit in Anspruch nimmt. Ziel ist es, die Arbeiten Ende September abzuschließen, damit sich ab Oktober anschließend Privatleute und Gärtner ungestört um die weitere Pflege der Gräber kümmern können.

Da die Hecken auf Friedhöfen häufig auf sehr beengtem Raum zwischen den Gräbern liegen, bittet die Verwaltung um Verständnis dafür, wenn in den Hecken abgelagertes privates Grabpflegematerial zum Schnitt entfernt wird. Die Gegenstände verbleiben dann auf den Gräbern, kündigt die Verwaltung an. Die Stadt bittet außerdem um Unterstützung: So sollten Bürger das feine Schnittgut der Hecken aufnehmen und über die Grünabfallkörbe entsorgen. Nicht kümmern müssen sie sich um das grobe Schnittgut, etwa von größeren, laubtragenden Hecken oder Hecken an den Friedhofsrändern. Um dessen Entsorgung würden sich die Friedhofsmitarbeiter selbst kümmern. Diese bewährte Zusammenarbeit trage zum reibungslosen Ablauf der Arbeiten auf den Friedhöfen bei und ermögliche den Erhalt der sehr pflegeaufwändigen Hecken.