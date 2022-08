Renommiertes Jugendturnier bei TG Rot-Weiss : Erfolgreiche Rückkehr der NRW Junior Open

Tennis Nach zwei Jahren Corona-Pause spielt der internationale Tennisnachwuchs wieder das Turnier bei TG Rot-Weiss aus. Ein Spieler vom Gladbacher HTC erreicht das Finale. Nun sollen die NRW Junior Open aufsteigen.

Am Samstagmorgen bekam Janka Piliar einen kleinen Schreck. Der heftige Regen der Nacht hatte die Plätze unter Wasser gesetzt, zudem die Stühle der Tribüne beschmutzt und teilweise umgeworfen. Ein chaotisches Bild auf der Anlage der TG Rot-Weiss am Rosengarten. Ausgerechnet am Finaltag der Einzelwettbewerbe. Also musste für den letzten Tag der NRW Junior Open noch einmal angepackt werden. Irgendwann mussten Piliar und ihr Team dann feststellen, dass Platz fünf an diesem Tag nicht mehr zu bespielen war – die Endspiele mussten auf Platz vier, einem Zwischenplatz, verlegt werden. „Wir haben alles umorganisiert und die Stühle der Tribüne teilweise nach vorne geholt. Da, wo Platz war, stand ein Stuhl“, sagt Turnierleiterin Piliar. Geklappt hat am Ende trotzdem alles. 300 bis 350 Zuschauer kamen für die Finalspiele im Anschluss auf die Anlage. Ein guter Wert, findet Piliar.