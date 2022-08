Fuball-Kreisliga A : Oedt trotz Bockum einen Punkt ab

Wie in dieser Szene, hatten die Bockumer beim Gastspiel in Oedt einen schweren Stand. Foto: Norbert Prümen

Krefeld Fußball-Kreisliga A: Der Aufsteiger von der Niers trennte sich von den favorisierten Gästen mit 1:1. Die beiden Mannschaften des SC St. Tönis feierten die ersten Saisonsiege.

VfL Willich II - SC Rhenania Hinsbeck 0:3 (0:1). Eine frühe Führung durch Darius Hegholz spielte den Gästen in die Karten (5.). Nach und nach kam der VfL besser in die Partie, vergab aber den möglichen Ausgleich. Deshalb bedeutete das 2:0 von Oliver Nickus die Vorentscheidung (73.). Thomas Coenen machte das 3:0 (83.).

SC St. Tönis III - VfR Fischeln III 2:1 (1:0). Erster Saisonsieg für die Hausherren, die durch Rene Sassen in Führung gingen (38.). In einer interessanten Auseinandersetzung, glich Jannick Geraets per Kopf aus (76.); kurz danach schied er verletzt aus. Für den verdienten SC-Erfolg sorgte der quirlige Mats Klauth (87.).