Neue Trendsportart an der Hüttenallee : Der Crefelder HTC ist stolz auf Krefelds erste Padel-Anlage

Der CHTC-Vorsitzende Dirk Wellen mit Topspieler Matthias Wunner, Holger Dohmes, Heiko Westermann, Matthias Golomb und Oliver Klostermann von der Stadt Krefeld (alle v.li.). Foto: schoofs

Krefeld Am Samstag wurden die drei Courts auf dem Tennis-Areal des Klubs offiziell mit Gästen und Sponsoren eröffnet. Showmatch mit dem Deutschen Meister Matthias Wunner. Der Klub plant die Teilnahme an der Bundesliga.

(lus) Eine noch junge aber aufstrebende Sportart ist seit November in Krefeld zuhause. Padel, eine Mischung aus Tennis und Squash, kann seit November auf der Tennis-Anlage des Crefelder HTC in drei Courts gespielt werden. Am Samstag fand die offizielle Eröffnung mit Gästen, Sponsoren und Mitglieder des Klubs statt.

Mit dabei war Matthias Wunner, der zu den besten Padelspielern Deutschlands gehört. Eigentlich ist der 29-Jährige mehr dem Tennis verbunden. Er war mehrfacher Deutscher Jugendmeister, spielte schon auf der ATP-Tour, war Trainingspartner von Angelique Kerber und ist Trainer des Olaf-Merkel-Stiftungsvereins für Leistungstennis. Doch seit 2018 ist Padel sein zweites Steckenpferd, und das mit großem Erfolg. Er ist zusammen mit seinem Partner Johannes Lindmeyer Deutscher Meister und spielte mit ihm für Deutschland schon bei der EM und WM. Padel wird bei Wettkämpfen nur im Doppel gespielt.

„Padel ist einfach ein mega cooler Sport, mit superlangen und spannenden Ballwechseln. Bei jedem Ballwechsel ist immer alles noch drin, egal wie aussichtslos die Situation ist. Es ist faszinierend, wie schnell auch im Breitensport Erfolge erzielt werden können und jeder wirklich Spaß an diesem Sport findet. Das Spiel mit dem Glas und die Spannung in jedem Ballwechsel“, erklärte Wunner.

Diese Sportart ist ideal, um das Angebot innerhalb des Vereins zu erweitern und so neue Mitglieder zu gewinnen. Denn es gibt viele Tennisvereine, die über Mitgliederschwund klagen und schon nicht mehr alle Tennisplätze ihrer Anlage aufbereiten und nutzen. In Deutschland gibt es aktuell 71 Anlagen, davon 40 in Vereinen.

Mit dem ehemaligen Fußball-Profi Heiko Westermann, der nur einen Steinwurf entfernt von der neuen Padel-Anlage wohnt und ebenfalls ein sehr guter Padler ist, trat Wunner gegen die beiden Tennis-Trainer Holger Dohmes und Matthias Golomb zu einem Show-Match an. Die Mitglieder des CHTC, die mittlerweile zu Padel-Fans geworden sind, waren angetan von Wunners Können.

Hinterher konnten die Gäste selber den Padel-Schläger schwingen. „Das macht richtig Spaß. Man lernt sehr schnell“, sagte Markus Kirschbaum vom Vorstand der Sparkasse Krefeld, die den Bau der Anlage mit 25.000 Euro unterstützte. Der CHTC-Vorsitzende Dirk Wellen dankte allen Sponsoren, die zu diesem tollen Projekt beitrugen, das rund 150.000 Euro kostete. Er würdigte das Verständnis innerhalb der Tennisabteilung des Klubs, da für die drei Padel-Courts ein Tennisplatz geopfert werden musste. Er dankte auch der Stadt für die gute Zusammenarbeit. Oliver Klostermann, Leiter des Sport- und Bäderamtes, überbrachte im Auftrag von Oberbürgermeister Frank Meyer die Glückwünsche der Stadt und probierte die Trendsportart ebenfalls aus.