Nettetaler unterstützen niederländische Kollegen : Feuerwehr stoppt Brand vor der deutschen Grenze

Nettetal-Kaldenkirchen Nettetaler Einsatzkräfte halfen niederländischen Kollegen, einen Brand bei Tegelen zu löschen. Wie sie versuchen, Feuern im Forst vorzubeugen

Am Ende war es ein Fall von Nachbarschaftshilfe in den Niederlanden, aber es hätte sich durchaus zu einem Löscheinsatz auch auf deutscher Seite ausweiten können: Am Dienstag rückte die Nettetaler Feuerwehr zum Kaldenkerweg bei Tegelen aus, wo es auf dem Gelände einer ehemaligen Mülldeponie brannte. Die deutschen Einsatzkräfte halfen ihren niederländischen Kollegen, das Feuer zügig wieder zu löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf deutsches Territorium wurde somit verhindert.

Feuerwehrleute sind in Mannschaftswagen an Wochenenden in den Waldgebieten und auf Parkplätzen von Ausflugzielen unterwegs und sprechen Spaziergänger an, die sich unachtsam und riskant verhalten. „Das muss nicht immer böse gemeint sein. Manche Leute gehen mit einer brennenden Zigarette in den Wald und denken sich gar nichts dabei“, sagt Heussen. Falsch und gefährlich ist es trotzdem – selbst wenn ein Weg wie etwa der über die deutsch-niederländische Grenze führende Grote Heideweg breit und gut befestigt ist, so dass er wie eine Stadtstraße anmutet. „Bäume stehen da trotzdem links und rechts“, sagt Heussen.