Feuerwehreinsatz in Grevenbroich : Schon wieder Feuer in großer Grünanlage in Gustorf

Schon wieder Feuer in großer Grünanlage in Gustorf

Gustorf Der erneute Brand mehrerer Bäume in einer Parkanlage bei Gustorf fordert die Feuerwehr-Einsatzkräfte stundenlang bis weit nach Mitternacht.

Gut zwei Monate, nachdem ein Feuer an gleicher Stelle bereits einmal die Grevenbroicher Wehr ausgiebig gefordert hatte, löste der Brand einer größeren Grünanlage nahe des Ortsteils Gustorf in der Nacht zum Sonntag erneut einen stundenlangen Einsatz der Feuerwehr aus. Kurz vor 23 Uhr hatten Anwohner der Kirchstraße der Leitstelle zunächst einen unklaren Feuerschein gemeldet, später kamen zahlreiche weitere Notrufe hinzu, dass an der Kreuzung Kirchstraße/Bergheimer Straße erneut mehrere Bäume in Brand geraten seien.