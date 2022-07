Hecke und Zaun fangen ebenfalls Feuer : Geparkter Pkw geht in Flammen auf

Voerde Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am vergangenen Sonntag gegen 0.45 Uhr ein Ford C-Max in Brand. Das Auto war in einer Grundstückszufahrt an der Saarstraße im Ortsteil Möllen geparkt. Durch die rasche Ausdehnung des Feuers gingen ebenfalls ein Holzzaun und eine Hecke in Flammen auf. Polizisten, die als erste vor Ort waren, gelang es, das Feuer der Hecke und des Zaunes zu löschen. Die Feuerwehr löschte den brennenden Wagen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, die derzeit andauern, wie die Polizei mitteilt. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon 02855 9638-0.