Radwandertag im Kreis Viersen : Radeln am Niederrhein

Radfahrer an den Krickenbecker Seen. Durch Nettetal, aber zum Beispiel auch durch Schwalmtal und Brüggen führten Routen des Niederrheinischen Radwandertages. Foto: Proemper,Antje/Proemper,Antje (proe)

Kreis Viersen 82 Routen, 63 beteiligte Orte, ein buntes Begleitprogramm an den Streckenstationen mit Festen und Märkten: Der Niederrheinische Radwandertag führte am Sonntag Radler unter anderem zu den Krickenbecker Seen (Foto) und dem nahegelegenen Textilmuseum in Nettetal, in den Ortskern von Brüggen-Bracht, zum Heidweiher nach Schwalmtal und dem Stadthaus in Viersen.

Organisiert wird der Tag von Niederrhein Tourismus, diesmal hieß das Motto „Stadt Land Genuss“. Zahlreiche Gastronomiebetriebe, Bauernhöfe oder Hofläden entlang der Routen luden zu einem Besuch oder einer Führung ein. naf/Foto: Prömper

(naf)