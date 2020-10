Kinder- und Jugendprogramm in Nettetal : Was Kinder beim Feuerspucken lernen

Hinsbeck Mit dem Workshop „Feuerfakir mit Feuerpädagogen“ im Jugendtreff Piet 8 ging das Kulturrucksack-Herbstferien-Programm jetzt zu Ende.

Karina Lange lässt eine brennende Fackel über ihre Handfläche gleiten. Die Kinder im Hof vom Jugendtreff Piet 8 staunen. „Und jetzt seid ihr dran“, sagt Lange. Jeder darf sich eine Fackel nehmen und selbst probieren, wie weit er geht. Natürlich haben alle davor eine Einweisung bekommen. Die Flammen in direkten Kontakt mit der Hand kommen zu lassen, ist erst der fünfte und letzte Schritt, den die Kinder ausprobieren dürfen. Zusammen mit dem Workshop „3D-Drucken mit 3D-Stiften“ war der Nachmittag „Feuerfakir mit Feuerpädagogen“ das letzte Kulturrucksack-Angebot in den Herbstferien.

Die angemeldeten Kinder waren in guten Händen: Karina Lange ist eine ausgebildete Feuerpädagogin. Interesse am Spiel mit dem Feuer hatte sie schon immer, aber die große Leidenschaft zu diesem heißen Element entdeckte sie erst vor zehn Jahren bei einer Reise nach Australien . Dort traf sie auf Feuerkünstler und war sofort fasziniert. Als sie direkt aufgefordert wurde, die Fackel selbst anzuzünden, hatte auch sie erst Angst und großen Respekt vor der offenen Flamme.

Lange beschreibt den Umgang mit Feuer wie Fahrradfahren: „Man braucht viel Technik, aber wenn man es einmal kann, verlernt man es auch nicht mehr so schnell.“ Vor sechs Jahren fing sie an, auch im pädagogischen Umfeld das Spiel mit dem Feuer Kindern zu zeigen und ist im Verein „Feuerpädagogik e.V.“ tätig.

Das Wichtigste beim Umgang mit Feuer ist das Löschen. Deshalb ist das auch das erste, was die Kinder beim Workshop lernen müssen. Die Teilnehmer bringen ganz unterschiedliche Erfahrungen mit dem heißen Element mit. Während einige kaum Berührungsängste haben und so viel wie möglich ausprobieren möchten, beobachten andere das ganze lieber aus der Ferne.

Nach dem Löschen beginnen die fünf Stufen. Beim ersten Schritt zündet sich jedes Kind eine Fackel an und darf dann die Flamme kurz berühren und ein wenig mit ihr spielen. Noch näher an die Flamme kommt man beim zweiten Schritt, bei dem die Kinder ihre Hand vom unteren Teil der Fackel langsam hochgleiten lassen. Danach müssen die Kinder so stark pusten, dass die Flamme kaum noch zu sehen ist. Die vierte Stufe nennt Lange das „Zaubern mit dem Feuer“. Hier hält man die Hand wie eine Halbkugel und zieht die Flamme mit sich. Hier brauchen die meisten Kinder erst etwas Überwindung, um mit der Hand so nah an die Flamme zu kommen. Erst bei der letzten Stufe berührt die Fackel schließlich die Handfläche, die man überstreckt halten muss.