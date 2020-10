Streitschlichter in Nettetal : Schiedspersonen schlichten bei Alltagsstreitigkeiten

Nettetal Wilfried Zint, Schiedsmann für Breyell, Lobberich und Schaag, bereitet derzeit die Hauptversammlung von Schiedsleuten aus dem Bezirk Krefeld-Moers vor. Am 14. November wollen sich die ehrenamtlichen Streitschlichter im Rathaus in Lobberich austauschen.

Wilfried Zint ist Schiedsmann im Bezirk I der Stadt Nettetal, also Lobberich, Breyell und Schaag. Aktuell bereitet er für die Bezirksvereinigung Krefeld-Moers vom Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen die Jahreshauptversammlung vor. War sie in den vergangenen Jahren mehrmals bei den Stadtwerken in Krefeld ausgerichtet, so wird in diesem Jahr nach Nettetal eingeladen. Am 14. November treffen sich Schiedsleute aus dem gesamten Verbandsgebiet und Gäste aus Staatsanwaltschaften und Gerichten im Rathaus in Lobberich. Es ist nach acht Jahren erst das zweite Mal, dass sich die Schiedsleute der Region in Nettetal treffen. Zum Verband gehören 79 Schiedsmänner und -frauen. Bisher haben 20 von ihnen und zwei Richter für das Treffen am 14. November zugesagt.