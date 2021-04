Totalschaden in Nettetal-Hinsbeck : Tesla brannte gleich zwei Mal

Hinsbeck Der Brand eines Elektroautos ist für die Feuerwehr eine große Herausforderung. Das Löschen ist keine Sache von einer halben Stunde. In Hinsbeck war die Feuerwehr fünf Stunden im Einsatz. Was kreisweit fehlt, ist ein Container für den Abtransport.

(hb) In der Nacht zu Freitag hat in Hinsbeck ein Elektroauto der Marke Tesla gebrannt - und das gleich zwei Mal. Kurz nach 1 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Löschzüge Hinsbeck und Lobberich rückten aus, sie waren bis 6 Uhr im Einsatz. Das Problem bei E-Autos: Auch ein bereits gelöschtes Fahrzeug kann sich erneut entzünden. Das war auch jetzt der Fall, der Tesla wurde dabei vollkommen zerstört. Da das Auto nah am Haus stand, drohte das Feuer auf das Gebäude überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr verhindern, es drang allerdings Löschwasser in den Keller.