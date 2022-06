Feuerwehr im Einsatz : Anbau in Kückhoven gerät in Brand

Am Dienstagnachmittag ist ein Anbau in Kückhoven in Brand geraten. Foto: Uwe Heldens

Update Erkelenz Am Dienstagnachmittag ist in Kückhoven der Anbau eines Hauses auf der Servatiusstraße in Flammen geraten. Die Feuerwehr ist mit einem großen Aufgebot im Einsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine große Rauchwolke war am frühen Dienstagnachmittag über Kückhoven zu sehen. Der Anbau eines Einfamilienhauses an der Servatiusstraße war dort in Brand geraten. Die Feuerwehr der Stadt Erkelenz ist mit einem großen Aufgebot vor Ort, erhält auch Unterstützung aus Hückelhoven und Wegberg. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Wie der Leiter der Feuerwehr Erkelenz, Helmut van der Beek, sagte, befand sich der Anbau hinter dem Wohnhaus. Er sprach von einem sehr großen Gebäude, in dem unter anderem eine Sauna, ein Fitnessraum und ein Büro untergebracht waren.

„Nach unserem Eintreffen mussten wir uns gewaltsam Zutritt zu der Einsatzstelle verschaffen“, sagte van der Beek, der mit seinen Wehrleuten zudem vor der Tatsache stand, dass auch die Gebäude rechts und links mittlerweile Feuer gefangen hatten. „Wir haben die komplette Feuerwehr der Stadt Erkelenz alarmiert“, sagte Helmut van der Beek weiter. In diesen Minuten stellt die Feuerwehr der Stadt Wegberg den Grundschutz für die Nachbarstadt Erkelenz sicher.

Weitere Informationen in Kürze.

(back)