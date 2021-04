Schaag : Sandra Hollmann leitet jetzt den Generationentreff

Schaag In der Corona-Pandemie ist der Generationentreff in Schaag noch geschlossen. Seit März hat er mit Sandra Hollmann eine neue Leiterin. Sie sehnt einen normalen Betrieb herbei.

Sandra Hollmann ist seit März neue Leiterin des städtischen Generationentreffs „Kindter Eck“ in Schaag. Zwar ist der Treff aufgrund der Corona-Pandemie derzeit noch geschlossen, Sandra Hollmann freut sich jedoch schon darauf, hoffentlich bald schon wieder alle Generationen aus Schaag und der Umgebung im Treff begrüßen zu dürfen. Erreichbar ist die neue Leiterin Montag- und Mittwochnachmittag sowie Dienstag-, Donnerstag- und Freitagvormittag telefonisch unter 02153 72133. In diesem Zeitraum können Rätsel- und Bastelangebote gegen die Einsamkeit für zu Hause abgeholt werden. Eine schöne Aktion gibt es jedoch schon jetzt. Im Stadtteil Schaag sind acht Blumen mit Buchstaben „versteckt“ worden. Diese hängen an Fenstern von öffentlichen Einrichtungen, Schaager Sehenswürdigkeiten oder Geschäften. Wer alle Buchstaben gefunden hat, kann das Lösungswort bis zum 18. April mit Namen sowie Telefonnummer versehen in den Briefkasten des Generationentreffs an der Kindter Straße 3 einwerfen. Unter allen Teilnehmern wird dann ein Preis verlost.