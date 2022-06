Nächtlicher Feuerwehreinsatz : Feuer in einer Rheinberger Werkshalle

Rheinberg In einer Werkshalle des Altholzaufbereitungsunternehmens AVG in Rheinberg hat es gebrannt. Der Schaden soll in Millionenhöhe liegen, teite die Polizei mit.

In der Nacht zu Donnerstag kam es nach Polizeiangaben aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Werkshalle in Ossenberg. Gegen 1.20 Uhr wurde die Polizei über die ausgelösten Brandmeldeanlagen informiert. In der Halle des Unternehmens AVG, das die Altholzaufbereitung für das Solvay-Woodpower-Holzkraftwerk übernimmt, stand eine Maschine in Flammen. Die Freiwillige Feuerwehr Rheinberg war zur Stelle und im Einsatz, ebenso Kräfte der Feuerwehr Kamp-Lintfort und die Werksfeuerwehr des benachbarten Chemieunternehmens Inovyn. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden soll nach ersten Einschätzungen im Millionenbereich liegen. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese dauern derzeit an. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Rheinberg zu melden (Telefon 02843 92760).