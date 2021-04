Nachruf : Edmund Wey ist tot - vielfach für Schaag aktiv

Schaag Mit Edmund Wey ist ein beliebter aktiver Schaager Bürger im Alter von 85 gestorben. Vor zehn Jahren erhielt er den Nettetaler in Bronze für sein Engagement für die Gefallenenehrung in Schaag.

In Schaag ist jetzt mit Edmund Wey im Alter von 85 Jahren ein beliebter und aktiver Bürger gestorben. Edmund Wey war in Schaag allgegenwärtig und hat sich überaus erfolgreich für den Ort und seine Vereinen engagiert. Im Elternhaus geboren, besuchte er die Volksschule Schaag, wechselte an die Gymnasien in Lobberich und Kempen und studierte in Aachen bis zum Abschluss als Maschienebau-Ingenieur.