In Lobberich : Einbrecher versuchen Haustür aufzuhebeln

Lobberich Auch wenn in diesem Falle die Haustür gehalten hat, ist die Vielzahl der Aktivitäten auffallend. Im Dreieck Süchteln, Dülken und Lobberich meldet die Polizei mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche.

Ohne Beute blieben Einbrecher in Lobberich. Am Dienstagmittag haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Nordstraße Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt. Die Einbrecher scheiterten beim Aufhebeln der Haustür an der guten Sicherung, teilte die Polizeikreisbehörde am Donnerstag mit. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 3770 entgegen. In der vergangenen Woche gab es auch an der Niedieckstraße einen Einbruchsversuch, vermehrt auch in Süchteln und Dülken.