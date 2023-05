Neue „Gemeinde an der Nette“ Bewerber stellt sich bei Gottesdienst am Sonntag vor

Die evangelische Fusionsgemeinde „Gemeinde an der Nette“, zu der seit 1. Januar 2023 die drei Pfarrgemeinden Breyell und Kaldenkirchen in Nettetal sowie Bracht in der Nachbargemeinde Brüggen gehören, steht vor einem außergewöhnlichen Gottesdienst. Geplant ist ein zentraler Abendgottesdienst für Sonntag, 21. Mai. Er beginnt um 17 Uhr in der evangelischen Hofkirche, Kehrstraße 59-61 in Kaldenkirchen. „Mit diesem Gottesdienst stellt sich ein Bewerber um eine Pfarrstelle in unserer Gemeinde allen Gemeindegliedern vor“, lädt die Gemeinde ein.