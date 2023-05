Special Olympics in Berlin Kaldenkirchenerinnen starten für Deutschland bei Olympia

Die beiden Kaldenkirchener Geschwister Mireille Vanfürth und Elisabeth Woyke haben derzeit nur einen Traum: Mit der Goldmedaille um den Hals auf dem Siegertreppchen in Berlin stehen. Das wäre die Krönung ihrer mittlerweile dreizehnjährigen Karriere im Fußballteam der Hephata-Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die in Mönchengladbach ihren Sitz haben. Vom 17. bis 25. Juni finden in Berlin die Weltspiele der Special Olympics statt, das sind die olympischen Spiele der Menschen mit einer geistigen Behinderung. 414 Sportler werden dort für Deutschland in 25 Sportarten an den Start gehen und mit 7.000 anderen Frauen und Männern aus der ganzen Welt um olympisches Edelmetall kämpfen. Und mit dabei sind die Fußballerinnen der Hephata Werkstätten, die zur Evangelischen Stiftung Hephata mit Stammsitz in Mönchengladbach gehören.