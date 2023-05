Übersicht Mehrere Unfälle und Einsätze an Vatertag in NRW

Beim traditionellen Rheinschwimmen in Köln gab es einen medizinischen Notfall. Ein 54-jähriger Teilnehmer ist laut Feuerwehr leblos im Wasser gefunden worden, er wurde vor Ort reanimiert und verstarb in der Nacht im Krankenhaus, wie der WDR berichtet. Insgesamt nahmen 130 Schwimmerinnen und Schwimmer an dem Event teil, was jedes Jahr an Vatertag stattfindet.