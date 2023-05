Spirituosen und Bargeld erbeutet Diebe brechen in Restaurant ein

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, in ein Restaurant am Wittsee in Nettetal-Leuth eingebrochen. Die Täter durchsuchten dort die Schränke und erbeuteten Bargeld und Spirituosen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wem etwas Ungewöhnliches im Bereich des Restaurants aufgefallen ist, wird gebeten, sich unter Telefon 02162 3770 zu melden.