Viersen arbeitet NS-Geschichte auf Kritik an Plan für NS-Dokumentationsstelle

Eine NS-Dokumentationsstelle „hat die Aufgabe, das Gedächtnis an die Opfer zu ermöglichen und zu fördern“ – so ist es im Konzeptentwurf des Kreises Viersen, der einen solchen Ort einrichten soll, zu lesen. Der Viersener Stadtrat hatte Viersens Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) im vergangenen September beauftragt, mit der Kreisverwaltung dazu ins Gespräch zu kommen. Auf Grundlage des Entwurfs soll Anemüller nun weiter mit dem Kreis verhandeln. Damit hat sie der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend bei zwei Gegenstimmen (AfD) beauftragt. Wichtig dabei: Die Bürgermeisterin soll betonen, dass „Akteure der Zivilgesellschaft“, wie es Manuel García Limia (SPD) formulierte, in das gesamte Konzept eingebunden werden. Denn sie spielen im Entwurf des Kreises derzeit keine wesentliche Rolle – und das, obwohl die Idee, eine NS-Dokumentationsstelle einzurichten, einst von Ehrenamtlern eines Vereins vorgebracht worden war.