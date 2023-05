Unfall an Vatertag Neun Menschen im Planwagen verletzt - nicht das erste Mal

Aufregung an Christi Himmelfahrt in Nettetal-Hinsbeck: Was als fröhlicher Ausflug zum Vatertag begann, endete mit einem Unfall. Zur Wankumer Straße wurde am Nachmittag gegen 14.40 Uhr ein großes Aufgebot an Polizei und Rettungskräften alarmiert. Neun Menschen im Alter zwischen 30 und 62 Jahren wurden dabei laut Polizei leicht verletzt. Die Straße wurde zeitweise gesperrt; es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.