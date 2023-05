ÖPNV im Kreis Viersen Bauarbeiten fürs Stellwerk – zwei Wochen Busse statt Bahnen

Krefeld–Mönchengladbach Aufgrund der Sperrung werden die Züge der Linien RB 33 (DB Regio NRW) und der RB 35 (VIAS) zwischen Krefeld Hbf und Mönchengladbach Hbf während dieser Zeit in beiden Richtungen durch Busse ersetzt, die auch in Forsthaus, Anrath und Viersen halten. Die Züge der Linie RE 42 werden zwischen Krefeld-Uerdingen ohne Halt bis Mönchengladbach Hbf umgeleitet. Als Ersatz verkehren Busse zwischen Krefeld-Uerdingen und Mönchengladbach Hbf Busse mit Halt in Krefeld Hbf und Viersen.

Mönchengladbach–Kaldenkirchen/Venlo Die Züge der Linie RE 13 fallen zwischen Mönchengladbach und Venlo aus. Die Eurobahn hat für alle ausfallenden Halte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Zusätzlich verkehrt zwischen Mönchengladbach Hbf und Venlo ein Schnellbus ohne Unterwegshalte. Auch die werktags verkehrenden zwei Züge der Linie RE 8 zwischen Mönchengladbach Hbf (Abfahrt um 17.31 Uhr) und Kaldenkirchen (Abfahrt um 06.01 Uhr) fallen während dieser Zeit aus. Fahrgäste können den Schienenersatzverkehr der Eurobahn zu nutzen.

Im Fernverkehr entfällt das ICE-Zugpaar 1545/1546 zwischen Krefeld und Aachen. Am Mittwoch, 31. Mai, und Donnerstag, 1. Juni, fällt der ICE1546 von Berlin Ostbahnhof bis Aachen Hbf aus.