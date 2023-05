Nach Fällen im Kreis Viersen Vogelgrippe — „Das Virus ist heimisch geworden“

Nach dem Fund von 19 an der Vogelgrippe verendeten Möwen am Königshüttesee in Kempen vor gut zwei Monaten hat es weitere Geflügelpest-Fälle im Kreis Viersen gegeben. Das teilte Carina Driehsen, Leiterin des Kreisveterinäramtes, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Verbraucherschutz mit. So seien drei Tage später auf einem vier Kilometer Luftlinie entfernten Hof 20 Gänse und 20 Hühner getestet worden. Bei ihnen wurde tags drauf das H7-Virus nachgewiesen. „Die Tiere waren niedrig pathogen, sind heute alle wieder fit.“ Außerdem wurde in Viersen-Süchteln bei einer verendeten Möwe das Vogelgrippe-Virus H5N1 nachgewiesen. „Wir haben, anders als die Kreise Wesel und Kleve, auf eine Aufstallung im Kreis Viersen verzichtet, weil die Lage übersichtlich war“, sagte sie. „Es bestand keine Gefahr für gewerbliche Betriebe.“