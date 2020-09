Informationen zum Klimaschutz : Vortrag für Unternehmer zu Umweltmanagement

Nettetal Was können Firmenchefs für das Umweltmanagement tun? Tipps dazu erhalten sie bei einem Vortrag am 6. Oktober im Nettetaler Rathaus.

Das Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein (TZN) nimmt seine beliebte Veranstaltungsreihe „Forum Mittelstand Niederrhein“ wieder auf – vorsichtig und behutsam in Corona-Zeiten, wie die Organisatoren mitteilen.

Am Dienstag, 6. Oktober um 18 Uhr ist die Reihe im Nettetaler Rathaus, Doerkesplatz 11 in Lobberich, zu sehen. Den Impulsvortrag „Welches Umweltmanagement passt zu unserem Unternehmen?“ halten Katrin Röllen und Sebastian Hauka von GF Cont-Improve GmbH. Moderiert wird der Abend von Professor Thomas Merz (IST-Hochschule für Management). Die Veranstaltung richtet sich an mittelständische Betriebe aus der Region und wird organisiert vom TZN, der Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft (IMW) und der Nettetaler Wirtschaftsförderung.