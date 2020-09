Skulpturenprojekt : Kunst im Dialog mit dem Niederrhein

GELDERLAND Kreative können sich ab sofort für die 16 Standorte der „FahrArt“ bewerben. Die Objekte stehen ab 2021 zwei Jahre lang in Nettetal, Straelen, Geldern und Kevelaer.

„Wir wollen 16 künstlerisch gestaltete Orte entlang einer 100 Kilometer langen Radroute schaffen, die sich am Knotenpunktsystem der Strecke orientiert“, so die Regionalmanagerin. Jeweils zur Hälfte sollen Aufenthaltsräume in der Natur für einen Zwischenstopp geschaffen und Skulpturen in der Landschaft platziert werden. Für das Projekt wurden Kosten in Höhe von 160.000 Euro angesetzt, die zu 65 Prozent über die Leader-Zuwendung getragen werden, ein Viertel steuert die regionale Kulturpolitik NRW hinzu. Die Leader-Kommunen Kevelaer, Geldern, Straelen und Nettetal teilen sich die übrigen zehn Prozent der Finanzierung.

In Geldern beispielsweise biete sich der neue Kreisverkehr am Gesundheitszentrum für eine Skulptur an, eine zweite könne er sich in Walbeck an einer Grünfläche am Bergsteg vorstellen. Als kreativen Denkanstoß könne sich der Kunsthistoriker einmal eine Verknüpfung der Geschichte Gelderns oder in Walbeck die touristische Attraktion des Spargelanbaus vorstellen. Beim Thema Drachenstadt konkretisierte Rainer Niersmann von der Stadt Geldern, dass der sagenhafte Drache in Pont zur Strecke gebracht worden sei. Immerhin, an einer idyllischen Niers-Halbinsel bei Haus Golten sei jetzt ein Aufenthaltsort vorgesehen. In Straelen haben die Kunstplaner unter anderem die Paesmühle und die Allee der Jahresbäume, in Nettetal einen Platz am De-Witt-See und am ehemaligen Fliegerhorst, in Kevelaer eine Wiese vor der Wettener Kirche für die Kunst in der Natur auserkoren.