Viersens grüne Bürgermeisterkandidatin Martina Maaßen (holte 12,2 Prozent) stieß auf den Wahlerfolg der Grünen mit einem Gläschen Sekt in der Parteizentrale am Bahnhof an. "Zwar hat unser primäres Wahlziel in Viersen nicht geklappt - in die Stichwahl zu kommen, aber wir haben fast acht Prozentpunkte hinzugewonnen und stellen im neuen Rat zehn statt sechs Mitglieder."