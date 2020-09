Kostenpflichtiger Inhalt: Stichwahl 2020 in Nettetal : Der Wahlsieger setzt auf Zusammenarbeit

Christian Küsters im Gespräch: Mit 68,2 Prozent wurde der Grünen-Politiker mit einem großen Vorsprung zum Bürgermeister gewählt. Am 3. November soll er in der Ratssitzung vereidigt werden. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Interview Nettetal In der Stichwahl am Sonntag setzte sich Herausforderer Christian Küsters gegen Amtsinhaber Christian Wagner durch. Der Kandidat des Ampel-Bündnisses steht für keinen radikalen Umbau. Küsters will mit CDU und WIN reden.