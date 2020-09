Kreis Viersen : Neun neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Kreis Viersen Über das Wochenende und am Montag sind dem Kreis Viersen neun neue Corona-Fälle bekanntgeworden. Aktuell gelten 26 Personen im Kreis als infiziert. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner bleibt bei sieben.

Unter anderem wurde ein Patient der LVR-Klinik Viersen positiv auf das Virus getestet, zwei Kontaktpersonen sind in Quarantäne. An der Kreuzherrenschule in Brüggen wurde eine Lehrerin positiv getestet, laut Kreisgesundheitsamt gebe es keine Kontaktpersonen an der Schule.