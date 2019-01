Hinsbeck: 16 neue Mitglieder für die Kolpingfamilie Hinsbeck

Zum Kolpinggedenktag trafen sich die Mitglieder der Kolpingfamilie Hinsbeck nach dem Besuch der heiligen Messe zum Frühstück und anschließender Jahreshauptversammlung im Jugendheim. Der Vorsitzende Friedhelm Leuf dankte den mehr als 60 erschienenen Mitgliedern für die Unterstützung.

So war die Veranstaltung „Kolping Rockt Karneval“ mit rund 300 Gästen wieder ausverkauft, und auch die Altkleidersammlungen sowie die beiden „Kolping hilft“-Aktionen waren ein großer Erfolg. Großen Anklang fand auch die Aktion „Mit Kolping auf dem Jakobsweg“, der auf dem rheinischen Pilgerweg von Köln nach Trier führt. Die letzten Etappen von Neuerburg nach Trier wird man in diesem Jahr in Angriff nehmen. 16 neue Mitglieder konnten Leuf und der 2. Vorsitzende Markus Zanders in die Hinsbecker Kolpingfamilie aufnehmen, die nun fast 150 Mitglieder umfasst. Geehrt wurde Klaus Schreven, seit 60 Jahren Mitglied der Kolpingfamilie. Wiedergewählt wurden der 2. Vorsitzende Zanders, Schriftführer Christian Lehnen, Kassierer Olaf Teneyken und Beisitzerin Ingrid Witter. Neu in den Vorstand gewählt wurde Jugendvertreterin Jana Meiners.⇥heko