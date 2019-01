Kaldenkirchen: Rodungen für Baugesellschaft-Projekt

Kaldenkirchen Für das mehr als vier Millionen Euro teure Neubauprojekt der Baugesellschaft südlich der Buschstraße in Kaldenkirchen sollen die ersten Bäume gefällt werden. Die Tiefbauarbeiten könnten Ende Februar beginnen.

In diesen Tagen fallen auf dem Grundstück hinter dem Restaurant Rustika an der Buschstraße in Kaldenkirchen die ersten Bäume. Mitarbeiter eines Forstfachbetriebs räumen ab Dienstag, 15., oder Mittwoch, 16. Januar, das Gelände frei. Läuft alles nach Plan, beginnen dort Ende Februar/Anfang März die Bauarbeiten für die neue Geschäftsstelle der Baugesellschaft Nettetal sowie 14 Mietwohnungen.

Nun will die Baugesellschaft auf dem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück, das sie im Dezember 2016 als Vorratsgrundstück für knapp 160.000 Euro von den Stadtwerken gekauft hatte, ihre neue Geschäftsstelle errichten. Die alten Räume an der Synagogenstraße sind nicht barrierefrei und können nicht umgebaut werden. Die Baugesellschaft vergrößert sich durch den Umzug von 300 auf gut 500 Quadratmeter. Die 14 Wohnungen, die im hinteren Teil des V-förmigen Gebäudekomplexes entstehen, sind zwischen 50 und 82 Quadratmeter groß. Sie liegen bei rund acht Euro pro Quadratmeter Kaltmiete.

Geplant ist, dass die sieben Mitarbeiter der Filiale Ende 2020 umziehen. Karth selbst wird die Baugesellschaft dann schon lange verlassen haben. Sein Nachfolger Volker Ruiters beginnt am 1. März; rund zwei Monate lang arbeiten sie zusammen. Susanne Fritzsche, die bis Ende Dezember Technische Beigeordnete war und nun in gleicher Funktion in Viersen tätig ist, begleitet das Projekt in den kommenden sechs Monaten noch als Beraterin auf Minijob-Basis.