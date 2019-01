Neujahrsempfang der SPD: SPD-Neujahrsempfang: Europawahl im Blick

NETTETAL Ex-NRW-Minister Michael Groschek forderte dazu auf, vor allem die Jugend für Europa zu begeistern.

(mm) Den Ärger über die Blitzüberreichung der Ernennungsurkunde für den neuen Ersten Beigeordneten Michael Rauterkus erwähnte Renate Dyck nicht, doch wiederholte die Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion beim Neujahrsempfang des Ortsverbandes in der Stadtbücherei ihre Kritik an Bürgermeister Christian Wagner (CDU) wegen dessen Vorschlägen zur Verwaltungsneuordnung ohne einen Technischen Beigeordneten. Die SPD werde darauf drängen, dass die Stelle ausgeschrieben werde. Sie wolle nicht „das Technische Dezernat jemandem überlassen, der zwar zu vielem fähig ist, aber nicht zu allem“. Der Weggang der Beigeordneten Schönfelder und Fritzsche und der noch kommende Wechsel des Baugesellschaft-Geschäftsführers „gab und gibt uns zu denken: Was ist in unserer Verwaltung los?“