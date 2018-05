Emmerich: Kolpingfamilie mit neuem Vorstand

Emmerich Einstimmig verliefen die Wahlen der Kolpingfamilie Emmerich. Ludger Geerling, seit 1988 Kolpingmitglied und seit 2009 Vorsitzender, wurde in seinem Amt ebenso wiedergewählt wie die stellvertretende Vorsitzende Lisa Braun. Seit 25 Jahren gehört sie der Kolpingfamilie an, seit sechs Jahren hat sie das Amt inne.

Einstimmig verliefen die Wahlen der Kolpingfamilie Emmerich. Ludger Geerling, seit 1988 Kolpingmitglied und seit 2009 Vorsitzender, wurde in seinem Amt ebenso wiedergewählt wie die stellvertretende Vorsitzende Lisa Braun. Seit 25 Jahren gehört sie der Kolpingfamilie an, seit sechs Jahren hat sie das Amt inne. "Wir werden in großer gemeinsamer Runde weiterhin versuchen, das Kolping-Schiff in Fahrt zu halten", sagte Geerling und dankte für das Vertrauen.