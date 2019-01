Verkehrsunfall in Nettetal : Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Ein Rettungswagen brachte die beiden Schwerverletzten ins Krankenhaus. Foto: dpa/Marcel Kusch

Nettetal Bei einem Frontalzusammenstoß sind in der Nacht zu Sonntag in Nettetal eine 20-jährige Nettetalerin und ein 61-jähriger Taxifahrer aus Brüggen schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

