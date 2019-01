Schwerer Unfall: Autofahrer prallt frontal gegen Baum

Nettetal Wie durch ein Wunder erlitt der Mann nur leichte Verletzungen.

Ein Autofahrer aus Nettetal ist am Sonntagvormittag in Lobberich frontal gegen einen Baum geprallt. Wie durch ein Wunder erlitt er nur leichte Verletzungen. Der Unfall ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Straße Wilhelmshöhe. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über seinen BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr frontal in einen Baum. Der Wagen wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf einem Radweg zum Stehen.