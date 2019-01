Vermutlich Brandstiftung: Mehr als 500 Strohballen brennen nieder

Die Feuerwehr ließ die Strohmiete in Hinsbeck kontrolliert abbrennen, da sie bereits in Vollbrand stand. Foto: Günter Jungmann

Nettetal Die Polizei nahm einen 18-Jährigen vorläufig fest, entließ ihn aber nach der Vernehmung wieder.

Eine Selbstentzündung ist wohl unwahrscheinlich: In der regnerischen Nacht zu Samstag ist in Nettetal-Hinsbeck eine Strohmiete in Brand geraten. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei mehr als 10.000 Euro.

Die Polizei hatte noch in der Nacht einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 18-jährigen Nettetaler. Ein Zeuge hatte ein verdächtiges Auto in unmittelbarer Nähe der Strohmiete bemerkt und sich das Kennzeichen gemerkt. Kurz danach sah er dann das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Die Polizei traf den Besitzer des beobachteten Autos am Brandort an. Nach erfolgter Vernehmung wurde der 18-Jährige wieder entlassen.