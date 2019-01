Breyell: Silberner Meisterbrief für Breyeller

Die Handwerkskammer Düsseldorf hat Konditormeister Markus Jansen aus Breyell den Silbernen Meisterbrief überreicht. „Ich war ganz überrascht, als mich die Kammer anrief“, sagt Jansen und lacht.

1993 machte er den Konditor-, 1996 den Bäckermeister. Der 47-jährige übernahm 2015 mit seiner Frau Ludmilla die Breyeller Konditorei und Bäckerei Göbbels. Bis dahin hatte er 24 Jahre das Café seiner Eltern in der Eifel geführt. 2013 traf er zufällig Ernst Göbbels, der seine Bäckerei an der Haagstraße aufgeben wollte, weil er keinen Nachfolger fand. Jansen übernahm das Geschäft. „Der Wechsel war nicht einfach, man hängt doch an der Heimat“, sagt Jansen. Er beschäftigt einen Bäcker, eine Konditorin und eine Fachverkäuferin und bildet in diesen drei Berufen auch aus. Man sei stolz auf die Bäckerei-Fachverkäuferin Christina Knaub, die im vergangenen Jahr Kammersiegerin wurde. Ideal sei die Unterstützung durch den früheren Besitzer Göbbels – der helfe, wenn Not am Mann sei.⇥