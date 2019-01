Kurzkritik: Wenn das Irre menschlich ist

Lobberich Der Kabarettist René Steinberg begeisterte in der Werner-Jaeger-Halle.

Schon mehrfach war René Steinberg in Lobberich zu Gast. Ob es beim nächsten Mal die Werner-Jaeger-Halle in ihrer jetzigen Form noch gibt, hätte man ihm gesagt, sei noch nicht ausgemacht. Das allerdings, meinte der Kabarettist aus Mülheim an der Ruhr, höre er seit vielen Jahren. Trotzdem hätte er hier immer wieder aufs Neue auf der Bühne gestanden.