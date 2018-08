Kolpingfamilie Hinsbeck trifft sich zu Minigolf-Turnier

Turnier : Hinsbecker Kolpingfamilie ermittelt Minigolf-Meister

Für die Teilnehmer stand der Spaß im Vordergrund. Foto: Heinz Koch

Rund 40 Mitglieder der Hinsbecker Kolpingfamilie trafen sich an der Minigolfanlage Krickenbecker Seen zur Ermittlung ihrer Meister. Gespielt wurde in den Kategorien Jugendliche und Erwachsene. Bei der Kolpingjugend setzte sich Tobias Russmann (58 Punkte) vor Max Zanders (62 Punkte) und Jan Rosing (63 Punkte) durch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken