Nettetal : Karten für „Bad Boys for Life“ im Corso Film Casino

Will Smith (l.) als Mike Lowrey und Martin Lawrence als Marcus Burnett in einer Szene des Films Bad Boys For Life. Foto: Sony Pictures/dpa. Foto: dpa/-

Nettetal Drei mal jeweils zwei Karten samt Popcorn und Getränk für Donnerstag, 23. Januar, zu gewinnen.

(hb) Mitmachen und gewinnen! Wir verloren dreimal zwei Karten mit Popcorn und Getränk für die Aufführung des neuen Films „Bad Boys for Life" am Donnerstag, 23. Januar, 19.30 Uhr im Corso Film Casino an der Grenzlandstraße 15a in Kaldenkirchen.

„Bad Boys for Life“ ist ein Hollywood-Actionfilm, der von Adil El Arbi und Bilall Fallah inszeniert wurde und eine Fortsetzung von Michael Bays Bad Boys – Harte Jungs (1995) und Bad Boys II (2003) darstellt. Die Hauptrollen haben wieder Will Smith und Martin Lawrence übernommen. Der Film kam am 16. Januar in die deutschen Kinos. Im dritten Teil der Bad Boys-Reihe spielen Will Smith und Martin Lawrence wieder die knallharten Detectives Mike Lowry und Marcus Burnett. Im Film soll das Buddy-Cop-Duo seit geraumer Zeit zerstritten sein und getrennte Wege gehen, Marcus hat sogar der Polizei den Rücken gekehrt und arbeitet mittlerweile als Privatdetektiv. Mike muss derweil eine Midlife-Crisis durchleben und mit seinem neuen Partner zurechtkommen, doch als ein albanischer Söldner auftaucht und Jagd auf Mike und Marcus macht, müssen die beiden erneut zusammenraufen. Und natürlich bietet der Film jede Menge heiße Sportwagen, coole Sprüche und lose Knarren. Dafür haben die beiden Schauspieler Fans auf aller Welt. I Corso Film Casino läuft „Bad Boys for Life“ bereits jetzt täglich um 16.30 und 19.30 Uhr.