Mitgliederversammlung : CDU Kaldenkirchen stellt sich für die Kommunalwahl auf

Kaldenkirchen Unter erschwerten Bedingungen begann die Mitgliederversammlung der CDU, Ortsausschuss Kaldenkirchen. Im Saal „Zur Mühle“ war kurz vorher eine Glühbirne ausgefallen, so dass der halbe Vorstand im Halbschatten saß.

Beim Kreisparteitag am 28. März werden die Mitglieder die Kandidaten für den Kreistag wählen. Aus Kaldenkirchen wurde Axel Witzke mit 14 Ja-Stimmen und seiner eigenen Enthaltung als Empfehlung zur Kandidatenaufstellung gewählt. Auch die Kandidatenaufstellung für den Stadtrat ging reibungslos. Einstimmig und en bloc wurden die fünf Kandidaten für die Bezirke 417 bis 421 gewählt: Katja Heymann-Dittmar, Frederic Frucht, Claudia Willers, Axel Witzke und Jochen Heußen. Gewählt wird am 19. Februar.

Jochen Heußen kam als Vertreter der „Aktiven Bürger“ in den Rat, war aber als Einzelkämpfer fraktionslos, so dass er sich der CDU anschloss. Die „Aktiven Bürger“ wollten dafür kämpfen, für die Handballer des Turn- und Spielvereins Kaldenkirchen eine Sporthalle zu bekommen. Der gebürtige Kaldenkirchener will sich im Stadtrat für die Vereine und das Ehrenamt einsetzen. Katja Heymann-Dittmar, die als Selbstständige nach dem Tode ihres Mannes ihre Kinder allein erziehen musste, hat sich die Themen Familie und Gesundheit für die Ratsarbeit vorgenommen.

Axel Witzke kandidiert für Kreistag und Stadtrat. Er bekräftigte das Nein aus Kaldenkirchen zur Müllumladestation der Abfallgesellschaft des Kreises, die im Gewerbegebiet Nettetal-West geplant wird. Zumindest würden über die bisherige Anlage in Süchteln weiter Gespräche geführt. Als CDU sei für Kaldenkirchen viel erreicht worden. Der Verkehrsexperte kündigte an, dass die Zuglinie RE 8 von Mönchengladbach über Köln nach Koblenz bereits zum nächsten Fahrplanwechsel nach Nettetal verlängert werden soll.

Claudia Willers, seit Dezember 2018 Ortsvorsteherin in Kaldenkirchen, kandidiert zum zweiten Mal für den Stadtrat. Sie will offen sein für die verschiedenen Sorgen und Anregungen der Bürger aus Kaldenkirchen. Vorsitzender Frederic Frucht bekräftigte den Anspruch der CDU, gestalten und mitwirken zu wollen, besonders in Kaldenkirchen, dem „schönsten Stadtteil von Nettetal“. Als Ortsvorsitzender will er weitere Mitglieder für die CDU werben. Es könne nicht sein, dass es in Kaldenkirchen weniger als 50 CDU-Mitglieder gäbe.