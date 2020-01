Lobberich : Verletzter Graureiher war nicht mehr zu retten

Seit gut zwei Jahren war dieser Graureiher am Windmühlenbruch in Lobberich heimisch geworden. Weil ihm Teile der Zehen fehlten, konnte er identifiziert werden. Der Vogel musste jetzt eingeschläfert werden. Foto: Wolfgang Tretbar. Foto: Wolfgang Tretbar

Nettetal Der Vogel war vor längerer Zeit angeschossen worden. Jetzt wurde das Tier eingeschläfert. Das Schießen auf Vögel ist strafbar.

Anna Pilz und Michael Schütz von der Fell & Federn Wildtierhilfe NRW wurden letzte Woche Freitag zu einem Einsatz im Naturschutzgebiet am Windmühlenbruch in Lobberich gerufen. Zusammen mit der Feuerwehr Lobberich, die sich sofort für das Tier mitverantwortlich fühlte, konnte das Tier eingefangen werden. Der Reiher wurde zu Tierarzt Burkard Sudhoff in Mönchengladbach gebracht. Dort wurde der Vogel geröntgt. Dabei stellte sich heraus, dass schon vor einer Weile auf das Tier mit einem Luftgewehr und Diabolo-Munition geschossen wurde. Man fand eine Diabolo-Kugel im Tier. Anna Pilz hält das definitiv für eine Straftat. Das Tier musste leider eingeschläfert werden. Der Grund für die Euthanasie war allerdings nicht das Diabolo, sondern eine Humerusluxation. Für Laien gesagt: der Oberarm am Schultergelenk war ausgerenkt. Der Vogel muss gegen irgendetwas geflogen sein. Das Einschussloch war dagegen nicht mehr zu finden und ist somit nicht der aktuelle Grund für den Tod.