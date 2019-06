Kaffee-Kino in Nettetal : Mit Kaffee und Kuchen ins Corso-Film-Casino

Kaldenkirrchen Ein Kinobesuch mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen – im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen ist das am Dienstag, 4. Juni, wieder möglich. Um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) startet die britische Komödie „Swimming with Men“ im Kino an der Grenzwaldstraße 15a.

Die offizielle Inhaltsangabe lautet wie folgt: Eric steckt mitten in der Midlife-Crisis. Seine Frau steigt in der Lokalpolitik auf, der Teenager-Sohn entfremdet sich täglich mehr von ihm, und sein Job als Buchhalter langweilt ihn unsäglich. Als er abends seine gewohnten Bahnen im Schwimmbad zieht, bemerkt er plötzlich etwas Merkwürdiges: Eine bunt zusammen gemischte Gruppe an Männern gleitet rhythmisch neben ihm durchs Becken. Den Synchronschwimmern fehlt jedoch noch ein Mann, um tatsächlich kunstvollere Schwebefiguren ins Wasser zu zaubern.

Unversehens wird Eric in der herzlichen Amateurtruppe aufgenommen. Und während das Ballett in Badehosen tatsächlich immer besser wird, findet auch er neuen Mut, sein Leben nochmal auf den Kopf zu stellen und seiner Frau zu beweisen, dass weitaus mehr in ihm steckt, als sie bislang für möglich hielt.

Der Eintritt zum „Kaffee Kino“, präsentiert von der Rheinischen Post, kostet acht Euro und beinhaltet Kaffee und Kuchen. Eine Kartenvorbestellung ist möglich unter der Rufnummer 02157 3575 oder per E-Mail unter karten@corso-

film-casino.de.

(emy)