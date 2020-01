Vorfälle in Viersen und Schwalmtal : Drei Autos weg – Zeugen gesucht

Nach zwei Autodiebstählen in Schwalmtal und einem in Viersen hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schwalmtal/Viersen Drei Autodiebstähle sind am Dienstag bei der Polizei im Kreis Viersen angezeigt worden.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 9., und Dienstag, 14. Januar, stahlen Unbekannte zwei Wagen, die auf dem Vorplatz einer Halle an der Dülkener Straße in Schwalmtal standen. Beide wagen waren nicht mehr zugelassen. Dabei handelte es sich um einen grünen 3-er BMW und um einen schwarzen VW-Golf.

Am Omperter Weg in Viersen wurde am Dienstag zwischen 0.30 und 9 Uhr ein grauer Audi A6-Avant gestohlen. Der Wagen ist in Oberhausen zugelassen, sein Kennzeichen lautet: OB-TO 40. Laut Auskunft der Polizei gibt es bisher keinen Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den drei Fällen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat Hinweise auf Tatverdächtige und auf den Verbleib der Fahrzeuge? Kontakt zur Polizei unter Ruf 02162 377-0.