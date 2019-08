Kinobesuch : Mit Kaffee und Kuchen ins Corso-Film-Casino

im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen. Foto: RP/Grafik: Martin Ferl

Kaldenkirchen Der Eintritt zum „Kaffee Kino“, präsentiert von der Rheinischen Post, kostet acht Euro und beinhaltet Kaffee und Kuchen.

Ein Kinobesuch mit einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen – im Corso-Film-Casino in Kaldenkirchen ist das am Dienstag, 3. September, wieder möglich. Um 15 Uhr (Einlass ab 14 Uhr) startet „Juliet, naked“ im Kino an der Grenzwaldstraße 15a.