Kultur in Nettetal : Neue Ausstellung im Infozentrum

Hinsbeck Magret Sanders und Renate Thrams, zwei befreundete Malerinnen aus Grefrath, zeigen ihre Malereien ab 2. März in der neuen Ausstellung im Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen.

Vom 2. März bis 29. Mai präsentieren Magret Sanders und Renate Thrams Acryl-Impressionen von der Vielfalt des Niederrheins im Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen. Zu sehen sind über 25 Kunstwerke mit Motiven von Tieren und Landschaften des Niederrheins. Die beiden Malerinnen aus Grefrath, die schon seit über 50 Jahren miteinander befreundet sind, entdeckten in ihrem Ruhestand ihre Liebe zur Malerei. Sie lernten von Oktober 2017 bis Ende 2020 in der Malschule Birgit Porta in Nettetal den Umgang mit Pinsel, Leinwand und Farbe. Inzwischen malen sie zwei Mal in der Woche zusammen. So ergänzen sie sich gegenseitig und vertrauen dem inzwischen geschulten Blick der Anderen. Gemeinsam macht ihnen die Malerei dann auch doppelt so viel Freude. Dabei entstehen Werke von Landschaften und Tieren des Niederrheins, wofür sie eine große Leidenschaft hegen. Magret Sanders und Renate Thrams gestalten ihre Arbeiten hauptsächlich mit Acrylfarben, sie reichen von realistisch bis abstrakt und umfassen so ein breites Spannungsfeld.