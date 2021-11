Ausstellung von Renate Fellner mit Weihnachtlichem : Fliegende Engel und anderes Weihnachtliches von Renate Fellner

Renate Fellner zeigt in ihrer Galerie in Kamphausen neben Skulpturen etliches weihnachtliches Kunsthandwerk. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kamphausen Kunst und weihnachtliches Kunsthandwerk bilden derzeit eine bemerkenswerte Symbiose in der Galerie von Renate Fellner in Jüchen-Kamphausen. „Kleinigkeiten in Kunst und Glück“, lautet der Name der neuen Ausstellung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

„Die weihnachtlichen Sachen habe ich immer wieder zwischendurch gemacht“, erklärte die Künstlerin. Die Arbeit habe ihr sehr viel Freude bereitet. Und sie soll denen, die sie in ihren eigenen vier Wänden haben, natürlich ebenso viel Spaß machen.

Da sind zum Beispiel die fliegenden Engel: „Es geht einem gut, wenn man sie sich anschaut“, ist sich Renate Fellner sicher. Während sie als Künstlerin Bronze als Material bevorzugt, ist jetzt Glas das bevorzugte Material. Dabei verwendet sie sowohl durchgefärbtes, als auch bemaltes Glas. Das durchgefärbte Material beeindruckt durch brillante Farben, da kann das bemalte Glas nicht so ganz mithalten. Es wirkt aber besonders lebendig aufgrund der unterschiedlichsten Farbnuancen.

Ein großes Thema sind Engel. Für Renate Fellner sind sie nicht nur ein unverzichtbarer Schmuck für die Vorweihnachtszeit. Sie verweist auf eine Generation von Engeln in Bronze, die sie poliert und ihnen damit einen noblen Glanz verliehen hat.

In der Galerie, die jetzt so viele Exponate beherbergt wie sonst nie und in der es sehr farbenfroh zugeht, haben selbstverständlich die für Renate Fellner so typischen Skulpturen ihren Platz. Die Künstlerin hält von den größeren Bronzearbeiten die Weihnachtskunst bewusst fern. Die kleineren Werke ohne Bezug zum Weihnachtsfest teilen sich dagegen die Vitrinen und Regale mit der „Saisonware“, die erfreulich frei von Kitsch ist. Da ist zum Beispiel eine Arbeit, deren Basis eine rechteckige Schieferplatte, kaum größer als eine Badezimmer-Fliese, bildet. Eine quadratische Aussparung bietet Platz für einen glänzenden, polierten Bronzestern. Den Körper der Engel bilden häufig Glasflaschen, hinzu kommen Flügel ebenfalls aus Glas.

Besonders raffiniert: Die Acrylengel mit einer besonderen Beschichtung: Sie sorgt dafür, dass die Flügel in unterschiedlichen Farben schimmern. Den Flaschenhals einer Engelsskulptur hat die Wahl-Kamphausenerin so stark erhitzt, dass er biegsam wurde und so als Kopf empfunden wird.