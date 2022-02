Sterbebegleitung im Städtischen Krankenhaus : Vorreiter in der Palliativarbeit

In die tägliche Umsorgung der schwerkranken oder sterbenden Patienten gehören am Städtischen Krankenhaus Nettetal auch die regelmäßige Entspannungs- und Musiktherapie. Foto: Städtisches Krankenhaus

Nettetal Als einziges Krankenhaus im Westkreis verfügt Nettetal seit bereits 14 Jahren über eine Palliativstation mit inzwischen sieben Betten. Chefarzt Dr. Michael Pauw ergänzt die Palliativarbeit jetzt mit dem Projekt „Letzte Hilfe“ für Angehörige.

Der Abschied vom Leben ist für viele Menschen der schwerste Teil am Ende des Lebens. Deshalb braucht es, wie auf allen schweren Wegen, jemanden, der dem Sterbenden die Hand reicht. Diese Hand zu reichen erfordert ein bisschen Mut und Wissen. Auf der Palliativstation will man den Angehörigen von Sterbenden Mut machen, ihre Angehörigen, aber auch Nachbarn und Freunde im Krankenhaus auf ihrem letzten Weg zu begleiten.

Die Palliativmedizin im Städtischen Krankenhaus Nettetal baut die Versorgung von schwerkranken Patienten beständig aus. Christina Reulen, Stationsärztin und Palliativmedizinerin, wurde von der Krankenhausleitung jüngst zur Oberärztin für den Bereich Palliativmedizin ernannt. Zusammen mit weiteren engagierten Kolleginnen hat sie sich zur zertifizierten Kursleiterin beim bundesweiten Projekt „Letzte Hilfe“ ausbilden lassen. So bleibt es nicht nur bei der Aufforderung an die Angehörigen, die Sterbenden zu begleiten, das Krankenhaus bietet mit den neuen Kursen auch eine fundierte Hilfestellung an. Diese Kurse richten sich an Angehörige, aber auch an Mitarbeiter speziell mit dem Schwerpunkt der Sterbebegleitung. „Aber auch jeder nicht unmittelbar Betroffene ist herzlich willkommen“, sagt Reulen. Denn ein übergeordnetes Ziel sei es, das Thema Tod allgemein in der Gesellschaft wieder zu enttabuisieren.