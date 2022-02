Deutsche Bank in Nettetal : Geldautomaten-Sprengung — Täter entkamen mit Geld

Lobberich Samstagnacht um 3.20 Uhr wurde der Geldautomat in der Filiale der Deutschen Bank an der Hochstraße in Lobberich gesprengt. Was aus der völlig zerstörten Filiale wird, ist zurzeit noch unklar.

Die Filiale ist bis auf Weiteres geschlossen – wegen „Vandalismus-Schäden“. Auf Hinweis-Zetteln werden die Kunden an die nächste Filiale der Deutschen Bank am Remigiusplatz in Viersen verwiesen. Um an Bargeld zu gelangen, werden die Kunden außerdem auf die Geldautomaten der Commerzbank an der Marktstraße 31 hingewiesen, ebenso auf die Bargeldauszahlung verschiedener Supermärkte. Ein Sprecher der Deutsche-Bank-Zentrale in Frankfurt sagte auf Nachfrage, es sei zu früh für eine Info, wie es in der Filiale weitergeht. So schnell wie möglich werde man sich vor Ort alles ansehen und entscheiden, wie es da weitergehe. In der Tatnacht hatten die Bewohner über der Filiale zeitweise das Haus verlassen müssen.