Osteuropäische Leiharbeiter in Sammelunterkünften in Nettetal : CDU mahnt mehr Kontrollen an

Osteuropäische Leiharbeiter in Sammelunterkünften in Nettetal

Nach einer Screening-Aktion im Mai 2020 schloss die Stadt Nettetal eine Unterkunft für Leiharbeiter an St. Sebastian in Lobberich. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Nettetal Partei und Fraktion der CDU in Nettetal lassen beim Thema Unterkünfte von Leiharbeitern nicht locker. Bei der Anfrage im Haupt- und Finanzausschuss soll es nicht bleiben.

Nach der Anfrage des Fraktionsvorsitzenden Jürgen Boyxen im Haupt- und Finanzausschuss lässt die CDU das Problem der Unterkünfte von Leiharbeitern nicht los. Überfüllte Sammelunterkünfte für südosteuropäische Leiharbeitnehmer, die in den Niederlanden arbeiten, sind in Nettetal seit langem bekannt. Diese Form der Unterbringung wird durch Unternehmen organisiert, die im Stadtgebiet Immobilien aufkaufen. Menschenunwürdige Wohnverhältnisse, verwahrloste Immobilien, Lärmbelästigungen und schleichender Verfall ganzer Straßenzüge sind Folgen.

Um diesem Problem zu begegnen, wurde im Jahr 2020 eigens eine Task Force in der Stadtverwaltung eingerichtet. Häufige und proaktive Kontrollen dieser Unterkünfte sind der CDU in Nettetal ein zentrales Anliegen. Die Geschäftspraxis der Leiharbeitsunternehmen kann aufgrund des Melderechtes des Bundes nicht gänzlich unterbunden werden. Im Kreis Kleve haben dennoch kommunale Behörden kürzlich in einer Gemeinschaftsaktion erfolgreiche Kontrollen durchgeführt und ein klares Stoppzeichen gesetzt. Mit dem seit Juli des vergangenen Jahres geltenden Wohnraumstärkungsgesetzes hat das Land NRW den Kommunen umfangreiche Instrumente im Kampf gegen Wohnungsverwahrlosungen und menschenunwürdige Unterbringungen zur Verfügung gestellt. Daher mahnen CDU-Vorsitzender Philipp Heks und Fraktionsvorsitzender Jürgen Boyxen in einer Pressemitteilung ein konsequentes Nutzen dieser Instrumente durch die Stadtverwaltung an. Wohnungsverwahrlosungen und menschenunwürdige Unterbringungsformen müssten unterbunden werden.